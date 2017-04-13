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Администрация Уфы подписала соглашение о сотрудничестве с крупным финансовым учреждением

Администрация Уфы подписала соглашение о сотрудничестве с крупным финансовым учреждением

Банковские организации играют важную роль в социально-экономическом развитии Уфы. Сегодня администрация города подписала соглашение о сотрудничестве с финансовым учреждением.

 

Собравшиеся отметили высокую значимость данного соглашения как для развития города, так и для самой банковской организации. В частности, сотрудничество окажет положительное влияние на экономику Уфы. Главным образом, в поддержке малого и среднего предпринимательства.

Представители банка отмечают, что Уфа привлекательна для инвесторов. Именно поэтому в ближайшее время планируется увеличить филиальную сеть и довести число работников финансового учреждения в столице до 500 человек, тогда как сейчас их численность достигает двухсот.




Автор: Эрика Нажимова
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