Делегация из Уфы находится с рабочим визитом в Чехии

Основная цель поездки - наладить связи между двумя городами, установить сотрудничество между транспортными и ресурсоснабжающими предприятиями Праги и Уфы.

Это ответный визит башкирской стороны. Весной представители пражских городских предприятий побывали в нашей столице. Тогда была достигнута договоренность о сотрудничестве с «Уфаводоканалом» и МУЭТом. В рамках визита в Чехию уфимская команда укрепит деловые связи. Делегация побывала в управлении электротранспорта Праги и в ремонтных цехах. А после, на встрече с руководством предприятия глава администрации Уфы Ирек Ялалов отметил, что башкирская сторона заинтересована в заключении договора с иностранными коллегами. Так как в 90-ых годах был допущен ряд стратегических ошибок, тормозящих сейчас развитие электротранспорта в нашем городе, сейчас необходимо наверстать упущенное.





«У нас в 90-ые годы трамвай и троллейбус начали терять свои позиции. Объем перевозимых пассажиров стал сокращаться. Было приняты, мы считаем, ряд неправильных мер. В городе были демонтирована приличная часть трамвайных путей, после чего у нас практически в два раза упала выручка», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

В рамках визита в Чехию запланированы подписание меморандума о сотрудничестве, также посещение центральной станции очистки сточных вод Праги, ряд встреч с представителями парламента и с руководством чешского экспортного банка.







13 сентября