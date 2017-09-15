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Модернизация аэропорта "Уфа" будет продолжена

Модернизация аэропорта "Уфа" будет продолжена

Здесь будет базироваться больше самолётов, и появится единый центр технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

 

Об этом было сказано на совещании по приоритетным направлениям развития авиаперевозок, которое провёл накануне Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. В обсуждении приняли участие члены Правительства Республики и руководители крупных российских авиакомпаний.

«Нам нужно расширение географии полётов из аэропорта «Уфа». Нужно увеличение количества партнёров-авиакомпаний. Необходимо увеличить международные и региональные направления, в особенности, в те страны и субъекты Российской Федерации, с которыми у республики активно развивается сотрудничество», - настаивает глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

 

Так же, в рамках совещания обсуждались вопросы субсидирования региональных авиаперевозок, в том числе из федерального бюджета. В 2017 году Республика Башкортостан выделила 60 миллионов рублей субсидий на развитие воздушного сообщения.

 

Анастасия Платонова



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