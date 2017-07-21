Региональный инжиниринговый центр получит грант от республики в размере 5 миллионов рублей

Еще 26 миллионов выделят из республиканской казны. На президиуме правительства утвердили порядок предоставления в 2017 году грантов организациям, создающим условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

В этом году сумма завоеванного гранта чуть меньше, чем в предыдущие годы. Тем не менее, эти средства позволят завершить ряд начатых работ, в том числе закупку лабораторного оборудования, модернизации систем отопления и водоснабжения, рассказал министр промышленности и инновационной политики республики Алексей Карпухин. Федеральный конкурс грантов на создание объектов инфраструктуры для поддержки малого бизнеса, включая крестьянско-фермерские хозяйства, был объявлен в 2014 году. Башкортостан в числе регионов, которые получают денежную дотацию.





6 сентября