Росреестр Башкирии снизит количество плановых проверок

«Это связано, прежде всего, с реформой и совершенствованием контрольно-надзорной деятельности органов власти на всей территории России. В частности, в нашем регионе действует рабочая группа при Главе Республики по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в состав которой входит руководитель Управления. Полагаем, что сокращение количества плановых проверок субъектов предпринимательства будет способствовать дальнейшему формированию благоприятных условий для развития бизнеса в Республике Башкортостан», - уверен помощник руководителя Управления Росреестра РБ Наталья Шагиева.

21 сентября

Росреестр Республики Башкортостан значительно снизит количество плановых проверок соблюдения земельного законодательства в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей.В ежегодный план проведения проверок правообладателей земельных участков на 2018 включено всего 16 человек. Это в 14 раз ниже показателей 2016 года, тогда инспектировали 223 юридических лица, а в этом году - в списке проверок значится 61 имя. Также будут меньше проверять и соблюдение порядка организации геодезических и картографических работ. Если в этом году о проделанных изысканиях должны отчитаться 17 предпринимателей, то в 2018 в три раза меньше, всего 5. Эта одна из мер для снижения административного давления на малый бизнес, подчеркивают в Росреестре.