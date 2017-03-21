О роли и месте бизнеса в развитии экономики говорили сегодня в уфимском конгресс-холле. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел расширенное заседание координационного совета по предпринимательству. В работе заседания приняли участие члены совета, представители профильных министерств, общественных организаций и бизнеса.

Год назад Файруза Латыпова открыла центр абилитации, где получают лечение дети группы риска: малыши после операции, реанимации, недоношенные дети и те, которые появились на свет в результате ЭКО. Для врача-неонатолога с 20-летним стажем создание клиники стало делом жизни. Сейчас, спустя время, Файруза Латыпова рассказывает, что без господдержки открыть центр было бы гораздо сложнее.





«Когда мы обратились к государству за поддержкой, нам выделили субсидию, на которую мы купили оборудование на 1 млн руб. Это очень хорошая поддержка. Вообще, без информационной поддержки государства, я, обычный доктор, не смогла бы открыть свое дело», - признается директор Центра абилитации врач-неонатолог высшей категории Файруза Латыпова.

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса говорили на заседании координационного совета по предпринимательству при главе республики. Рустэм Хамитов отметил, что проводимая работа дает свои плоды. По сравнению с другими регионами, показатели республики выглядят достойно. В Башкортостане доля малого бизнеса в валовом региональном продукте составляет почти треть, тогда как среднероссийский показатель - 20 %.





«В прошлом году оборот продукции малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей вырос почти на 2,5 % и приближается к 1 трлн рублей (940 млрд рублей). Доля занятых в этом секторе приблизилась к трети от общего числа – 31,3 % против 29,6 процента в 2015 году. Мы опережаем российский показатель, который составляет 25,6 %», - говорит глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

Начиная с 2013 года, субъекты малого предпринимательства обеспечивают более четверти валового регионального продукта. Растут налоговые поступления в бюджет. За 2016 год они составили более 6,5 миллиардов рублей. В республике созданы четкие механизмы поддержки предпринимателей. Это и субсидии, и налоговые льготы, и различные консультации.





«Я считаю, что мы достаточно четко понимаем проблемы предпринимательства. Программы на текущий год и программы, которые мы планируем принять на следующий год, всегда согласовываются с самими предпринимателями. В зависимости от тех финансовых возможностей, которые есть, мы организовываем помощь - информационную, консультационную, центры микрофинансирования работают, работает фонд инвестиционных инициатив, гарантийный фонд, лизинговый фонд», - перечисляет председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.

По данным госкомитета по предпринимательству и туризму, за последние полтора года в республике появилось более 30 тысяч новых предпринимателей. В 2016 году 17 тысяч субъектов малого бизнеса получили господдержку, благодаря чему создано более 3 тысяч рабочих мест.



Вместе с тем, на заседании отметили, что в поддержке нуждаются не только начинающие бизнесмены, но и те, кто открыл собственное дело несколько месяцев или лет назад. За последний год в Башкортостане закрылись 20 тысяч малых предприятий. Главная причина - недостаточный уровень знаний самих коммерсантов. Чтобы переломить ситуацию, в республике открываются центры делового сопровождения, где предприниматели могут получить бесплатную консультацию.



Специалисты этих центров учат предпринимателей вести документацию, бухгалтерию, оказывают юридическое, маркетинговое сопровождение, помогают найти выход из сложных ситуаций.

26 мая