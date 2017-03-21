О роли и месте бизнеса в развитии экономики говорили сегодня в уфимском конгресс-холле. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел расширенное заседание координационного совета по предпринимательству. В работе заседания приняли участие члены совета, представители профильных министерств, общественных организаций и бизнеса.
Год назад Файруза Латыпова открыла центр абилитации, где получают лечение дети группы риска: малыши после операции, реанимации, недоношенные дети и те, которые появились на свет в результате ЭКО. Для врача-неонатолога с 20-летним стажем создание клиники стало делом жизни. Сейчас, спустя время, Файруза Латыпова рассказывает, что без господдержки открыть центр было бы гораздо сложнее.
«Когда мы обратились к государству за поддержкой, нам выделили субсидию, на которую мы купили оборудование на 1 млн руб. Это очень хорошая поддержка. Вообще, без информационной поддержки государства, я, обычный доктор, не смогла бы открыть свое дело», - признается директор Центра абилитации врач-неонатолог высшей категории Файруза Латыпова.
О мерах поддержки малого и среднего бизнеса говорили на заседании координационного совета по предпринимательству при главе республики. Рустэм Хамитов отметил, что проводимая работа дает свои плоды. По сравнению с другими регионами, показатели республики выглядят достойно. В Башкортостане доля малого бизнеса в валовом региональном продукте составляет почти треть, тогда как среднероссийский показатель - 20 %.
«В прошлом году оборот продукции малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей вырос почти на 2,5 % и приближается к 1 трлн рублей (940 млрд рублей). Доля занятых в этом секторе приблизилась к трети от общего числа – 31,3 % против 29,6 процента в 2015 году. Мы опережаем российский показатель, который составляет 25,6 %», - говорит глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.
Начиная с 2013 года, субъекты малого предпринимательства обеспечивают более четверти валового регионального продукта. Растут налоговые поступления в бюджет. За 2016 год они составили более 6,5 миллиардов рублей. В республике созданы четкие механизмы поддержки предпринимателей. Это и субсидии, и налоговые льготы, и различные консультации.
«Я считаю, что мы достаточно четко понимаем проблемы предпринимательства. Программы на текущий год и программы, которые мы планируем принять на следующий год, всегда согласовываются с самими предпринимателями. В зависимости от тех финансовых возможностей, которые есть, мы организовываем помощь - информационную, консультационную, центры микрофинансирования работают, работает фонд инвестиционных инициатив, гарантийный фонд, лизинговый фонд», - перечисляет председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.
По данным госкомитета по предпринимательству и туризму, за последние полтора года в республике появилось более 30 тысяч новых предпринимателей. В 2016 году 17 тысяч субъектов малого бизнеса получили господдержку, благодаря чему создано более 3 тысяч рабочих мест.
Вместе с тем, на заседании отметили, что в поддержке нуждаются не только начинающие бизнесмены, но и те, кто открыл собственное дело несколько месяцев или лет назад. За последний год в Башкортостане закрылись 20 тысяч малых предприятий. Главная причина - недостаточный уровень знаний самих коммерсантов. Чтобы переломить ситуацию, в республике открываются центры делового сопровождения, где предприниматели могут получить бесплатную консультацию.
Специалисты этих центров учат предпринимателей вести документацию, бухгалтерию, оказывают юридическое, маркетинговое сопровождение, помогают найти выход из сложных ситуаций.