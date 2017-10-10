Сумма вкладов физических лиц в кредитных организациях Башкирии достигла размера 350 миллиардов рублей

Около 350 миллиардов рублей - такова сумма вкладов физических лиц в кредитных организациях Башкирии на 1 октября текущего года. Нацбанк опубликовал данные капитальных вложений населения республики.



По данным отделения Нацбанка по Республике Башкортостан темпы роста к началу года составили 103,8 процента. На первые месяцы 2017 в банках на счетах населения лежало 337 млрд рублей. В целом по России вклады физических лиц в кредитных организациях к началу октября составляли без малого 25 миллиардов.



Всего на территории Башкортостана в настоящее время действуют 62 кредитные организации, это более 1000 банковских подразделений. По их количеству, действующих на территории региона, Башкортостан по-прежнему занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место— в России.





Анастасия Платонова

8 ноября