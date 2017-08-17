Уфа и Прага договорились о взаимодействии в сфере электротранспорта

В ходе рабочего визита уфимской делегации в столицу Чешской республики, МУЭТ и Пражское транспортное предприятие подписали соглашение о сотрудничестве.



Делегация из Уфы ознакомилась с организацией работы транспортного предприятия. Этот опыт полезен Уфе, так как МУЭТ сейчас осваивает сразу несколько направлений, начиная с ремонта и обновления электротранспорта своими силами и заканчивая организацией производства трамваев и троллейбусов совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом и «НефАЗом». На встрече в Ратуше стороны обсуждали, в частности, вопросы развития электротранспорта в наших городах.





«Мы надеемся, что лучшие чешские наработки, которые реализованы в Праге, в вопросах организации общественного транспорта, со временем найдут применение в Уфе. Но самый важный момент, на котором заострили внимание и руководство Праги и руководство чешских компаний, - на этом пути было сделано много ошибок. Чешские друзья нам подскажут те моменты, где мы сможем избежать этих ошибок и более грамотно вложить те средства, которые будут направлены на развитие этих проектов», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Прага, Чехия - это лидеры в области трамваестроения и эксплуатации и обслуживания трамвайных сетей. Я надеюсь, те технологии, которые они у себя применяют, мы сможем реализовать у нас. Они нам подсказывают уже и подскажут в дальнейшем, каких ошибочных шагов нужно избежать», - добавляет генеральный директор МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев.