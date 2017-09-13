Уфимцам спишут долги по земельному и имущественному налогу

Зимой в случае нехватки снегоуборочной техники, её будут арендовать у сторонних организаций. В частности, у строительных компаний. Об этом и не только стало известно на сегодня на заседании столичного горсовета. Кроме того, штрафы и пени физических лиц по земельному и имущественному налогу, накопленные уфимцами за последние три года, депутаты признали безнадёжными к взысканию.



Пени общей суммой почти в десять миллионов рублей за неуплату налогов за три года "набрали" 240 тысяч уфимцев. Получается, что каждый них не заплатил в среднем около 43 рублей. Существующий закон не позволяет списывать эти долги. Но затраты по их взыскиванию окажутся несоизмеримо больше, чем та сумма, которая соберется в итоге. Поэтому налоговая инспекция обратилась к народным избранникам с просьбой принять соответствующие поправки. Стоит отметить, что нынешнее решение полностью соответствует бюджетному кодексу Российской Федерации и Республики Башкортостан.





«Совет наделили дополнительными полномочиями налоговую инспекцию. И эти налоги физлиц, эти незначительные суммы, начиная с 2014 года которые накоплены, они будут списаны в налоговой инспекции. Но, мы ограничили все-таки эти действия по состоянию на 1 января 2017 года. И договорились, что в последующем этих вопросов не должно быть. Налоговой инспекцией должны быть приняты меры, чтобы все налоговые платежи поступали от физических лиц», - говорит председатель Горсовета Уфы Валерий Трофимов.

27 сентября