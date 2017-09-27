Ущерб от вспышки ящура в Туймазинском районе Башкирии может достигать 40 миллионов рублей

Данные предварительные, точную сумму убытков ещё предстоит установить. Такие данные озвучил глава региона Рустэм Хамитов.

10 октября

Для борьбы с болезнью пришлось уничтожить больше 900 животных, это крупный и мелкий рогатый скот, а так же свиньи. Большая часть животных, по правилам безопасности, уже кремирована. Люди, чей скот был заражен ящуром, получат компенсацию. Выплата составит 100 рублей за килограмм. Власти республики направят на эти цели около 40 миллионов. Добавим, что по данным кабинета министров, вакцинация животных проводится в радиусе 40 км от источника заражения — в Белебеевском, Буздякском, Шаранском и Туймазинском районах.И сегодня стало известно, что по результатам доследственной проверки Туймазинским отделом республиканского Следственного Комитета возбуждено уголовное дело по статье