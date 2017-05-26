В Башкортостане стартовала сплошная инвентаризация земельных участков и объектов капитального строительства

Ее проведение направлено на выявление нецелевого использования ресурсов.

Масштабная инвентаризация проводится в республике впервые, подчеркнул заместитель министра земельных и имущественных отношений Башкортостана Ильнур Абсалямов. В результате анализа сведений, которые содержатся в Едином реестре прав на недвижимость, Федеральной налоговой службе, ведомство получило информацию о том, какое количество объектов недвижимости, земельных участков не введено в легальный оборот. Завершить инвентаризацию земельных участков и объектов капитального строительства в республике планируется к концу этого года.





«По нашим предварительным подсчетам на сегодняшний день за пределами легализации находятся порядка 30% земельных участков, объектов капстроительства, это если мы говорим об объектах недвижимости и дополнительно порядка 10-15% доходов от налогообложения, арендной платы мы сможем мобилизовать в консолидированный бюджет РБ», - уверен заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ Ильнур Абсалямов.

23 июня