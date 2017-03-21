В правительстве РБ обсудили ход реализации программы «500 ферм»

Итоги реализации республиканской целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока" подвели сегодня в правительстве республики. Суть программы заключается в том, что за 5 лет необходимо было капитально модернизировать 500 молочных ферм.

Большинство животноводческих ферм были построены еще в советское время и требовали модернизации, отметили на встрече. Из-за низкой производительности труда, больших расходов на закупку кормов и ремонт устаревшего оборудования отрасль была нерентабельной. Благодаря господдержке в республике удалось модернизировать 414 объектов животноводства.





На модернизацию отрасли было выделено около двух миллиардов рублей. В обновленных фермах установили современное оборудование, улучшили условия содержания и кормления скота, труда животноводов. За короткое время отрасль претерпела серьезные качественные изменения. В продолжении заданного курса правительством разрабатывается новая программа развития молочной отрасли в республике на 2017-2030 годы.





21 июня