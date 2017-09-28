В Уфе прошли слушания по бюджету

Сегодня в Доме Государственного собрания Курултая состоялись публичные слушания по проекту Закона О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год.
Проект бюджета нашего региона впервые выносится на публичное обсуждение.
Решение о проведении слушаний было принято на заседании Президиума
республиканского парламента 2 октября. Текст законопроекта был размещен на
Официальном сайте Государственного Собрания и на Официальном интернет-портале
правовой информации Республики Башкортостан. С ним могли ознакомиться все
желающие. После предварительной регистрации, каждый житель республики, которому
было что сказать, мог придти и высказаться по будущему бюджету. Среди присутствовавших
были как чиновники, так и обычные горожане.