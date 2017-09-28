#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Экономика

В Уфе прошли слушания по бюджету

В Уфе прошли слушания по бюджету

Сегодня в Доме Государственного собрания Курултая состоялись публичные слушания по проекту Закона О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год.


Проект бюджета нашего региона впервые выносится на публичное обсуждение. Решение о проведении слушаний было принято на заседании Президиума республиканского парламента 2 октября. Текст законопроекта был размещен на Официальном сайте Государственного Собрания и на Официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан. С ним могли ознакомиться все желающие. После предварительной регистрации, каждый житель республики, которому было что сказать, мог придти и высказаться по будущему бюджету. Среди присутствовавших были как чиновники, так и обычные горожане.

Автор: Елена Вавилова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
От Всей Уфы
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости