В Уфе состоялись публичные слушания по проекту Закона о бюджете РБ на 2018 год

Сегодня в Доме Государственного собрания Курултая состоялись публичные слушания по проекту Закона о бюджете Республики Башкортостан на 2018 год. Проект бюджета нашего региона впервые выносится на публичное обсуждение. Решение о проведении слушаний было принято на заседании Президиума республиканского парламента 2 октября. Текст законопроекта был размещен на Официальном сайте Государственного Собрания и на Официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан. С ним могли ознакомиться все желающие.

«Мне показалось это интересным. Это открытость, это прозрачность, она нужна в наше время», - говорит пенсионерка Марина Булыгина.

12 октября

После предварительной регистрации, каждый житель республики, которому было что сказать, мог прийти и высказаться по будущему бюджету. Среди присутствовавших были как чиновники, так и обычные горожане. Как например, пенсионерка Марина Булыгина, она пришла с вопросом по выделению средств на обеспечение специализированным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет. На свой вопрос женщина ответ получила и сочла, что такие открытые обсуждения бюджета крайне полезны.Будущий консолидированный бюджет республики можно по-прежнему назвать социально-ориентированным. Его доходы в 2018 году, как прогнозирует Минфин республики, превысят 180 миллиардов. Что же касается расходов, то больше всего потратят на образование - свыше 58 миллиардов рублей. Затем следует социальная политика - почти 48 миллиардов. На национальную экономику израсходуют 34 миллиарда. Эти деньги, по большей части, пойдут в сельское хозяйство и дорожное строительство. Большинство присутствующих пришли к единому мнению, что проект бюджета на 2018 год вполне жизнеспособен.Константин Толкачев поблагодарил участников публичных слушаний за проявленную ими активную гражданскую позицию и напомнил, что по итогам публичных слушаний с учетом высказанных мнений их участников будет подготовлено итоговое заключение о результатах публичных слушаний.