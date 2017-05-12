800 тысяч рублей за снятие порчи заплатила жительница Сибая

В течение года женщина чистила карму и лечилась от болезней через телефон, однако избавиться получилось только от денег. Увидев рекламу по телевизору, в которой утверждалось, что специалисты вылечат любые недуги и отведут сглаз, местная жительница обратилась к целителям. За каждый звонок со счета снимались десятки тысяч рублей. Не получив результата, и подсчитав общую сумму потраченных средств, женщина обратилась в полицию.

«В отдел МВД по городу Сибаю обратилась 59-летняя жительница. По её словам она стала жертвой аферистов. Гражданка решила обратиться к целителям, которые объяснили, что каждый сеанс обойдется ей в круглую сумму. Все процедуры происходили только по телефону, при этом, во время них транслировалась успокаивающая музыка. Каждый такой звонок обходился пациентке в 20-30 тысяч рублей. Общий ущерб составил, по предварительной оценке, около 800 тысяч рублей. Сибайские полицейские, совместно с коллегами из другого региона нашей страны, смогли установить одного из организаторов телефонных сеансов. Сейчас он задержан, и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве», - сообщает начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

16 мая