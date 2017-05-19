Более одного миллиона рублей отдала пенсионерка из Уфы мошенникам

Они забрали деньги для того, чтобы снять порчу, после чего исчезли. Полиция обратилась к пожилым людям в очередной раз с просьбой не верить незнакомцам.

24 мая

Эта пожилая пенсионерка из Уфы отдала мошенникам более 1 млн. рублей. Причем работали злоумышленники по стандартной схеме: порча и сглаз якобы подкосили здоровье пожилой женщины. Под угрозой – благополучие ее близких. Последним аргументом стал особый ритуал, проведенный при помощи обычного куриного яйца. Черный желток внутри испугал бабушку больше всего.Яйца, выкрашенные изнутри при помощи шприца и чернил. Особые карты с непонятными символами или изощренное толкование линий на ладони – уловок в арсенале таких вот народных целителей сотни, а то и тысячи. И ведь вариант со здоровьем - беспроигрышный. У каждого пенсионера – десятки диагнозов. Остается убедить доверчивую жертву в том, что всему виной сглаз, а не возраст.Фантазии некоторых мошенников могли бы позавидовать даже классики отечественной литературы, но в основном для обмана применяются несколько однотипных схем. К примеру, звонок от внука: «Бабушка, я попал в аварию, разбил чужую машину, нужно срочно перечислить деньги на такой-то счет». Или фальшивые соцработники. Пока один отвлекает хозяина квартиры, второй ищет деньги, золото, прочие ценности. Часто применяется обмен купюр «банка приколов» на настоящие. Объединяет всех злоумышленников хорошее знание тонкостей психологии, основ нейролингвистического программирования и порой даже гипноза.Универсального рецепта защиты от мошенников не существует. Они постоянно придумывают новые схемы обмана, умело выбирают очередную жертву. Граждан среднего возраста часто спасает элементарный здравый смысл, а вот защитная реакция у пожилых людей, как правило, сильно запаздывает. Профилактические беседы с пенсионерами помогают не всегда. Важным элементом остается постоянный контроль со стороны их детей или близких.