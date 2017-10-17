Четверо молодых ребят предстанут перед судом за торговлю синтетическими наркотиками

В Кировский районный суд Уфы направлено уголовное дело в отношении участников организованной группы наркосбытчиков. В сентябре прошлого года сотрудники полиции выявили в городах Уфе и Туймазы крупных дилеров смертельного зелья. Подозреваемые действовали по типичной схеме: находили в интернете клиентов, деньги получали по электронным платежным системам. В ходе обысков сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД изъято более 9 килограммов запрещенного вещества.



Мощный спортивный мотоцикл стоимостью в полмиллиона рублей прослужил своему хозяину всего четыре дня. Всему виной преступный способ заработка новоиспеченного владельца двухколесного транспорта. Как выяснили полицейские, 28-летний уроженец города Тольятти и его 20-летняя знакомая занимались оптовыми поставками наркотических средств. Вскоре любовная пара попала в поле зрения сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики.



20-летняя сообщница задержанного призналась, что не могла не согласиться и не помочь своему молодому человеку в его преступном бизнесе. Якобы чувства оказались сильнее доводов рассудка.



Как выяснили оперативники, при помощи "тайников-закладок", задержанные продавали зелье. Для связи с клиентами использовался интернет-мессенджер и способ безналичной оплаты. Сотрудники наркоконтроля задержали подозреваемых в тот момент, когда они пытались сбыть партию веществ на территории Уфы. В квартире молодой любовной пары было изъято большое количество наркотиков и фасовочного материала.



Задержанные признались, что сами дурман не употребляли. В ходе кропотливой работы полицейских были установлены и задержаны еще двое участников преступной группы. Во время обысков стражи порядка нашли у наркодилеров свыше 9 килограммов синтетики. Подозреваемые обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На дорогостоящий мотоцикл, который принадлежит одному из задержанных, наложен арест.

19 октября