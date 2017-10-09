Покупки в интернете пользуются всё большей популярностью. Вместе с тем, увеличиваются и случаи мошенничества. Так, в минувшие выходные две жительницы Уфы стали очередными жертвами интернет-преступников. Девушки перевели на счет мошенников в общей сложности более 100 тысяч рублей.



Установлено, что обе девушки нашли необходимый им товар в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». 92 тысячи рублей жительница микрорайона Сипайлово перевевела на указанный счёт, заказав гироскутер. Вторая девушка заказала детскую коляску и заплатила за нее 17 тысяч рублей. Однако ни товара, ни возврата денег уфимки так и не дождались.



В настоящее время по этим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД.



Так же в минувшие выходные на территории Республики Башкортостан сотрудниками полиции пресечена деятельность игорного заведения. В городе Октябрьском в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт организации и проведения азартных игр. Изъято 16 системных блоков. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.





Анастасия Платонова

16 октября