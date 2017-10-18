Двух сотрудников патрульно-постовой службы осудили за взятку

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 35 и 37-летних бывших сотрудников патрульно-постовой службы. Они признаны виновными в совершении мелкого взяточничества и действий, выходящих за пределы их полномочий повлекших нарушение прав гражданина, с применением насилия.

«Установлено, что в марте текущего года сотрудники полиции, осуществляя патрулирование, заметили мужчину с признаками алкогольного опьянения, пригласили его в патрульный автомобиль, где получили взятку 500 рублей за непривлечение к административной ответственности. После этого мужчина был отпущен, однако он решил сфотографировать на свой телефон номер автомобиля и сообщить об этом по телефону доверия МВД. С целью пресечения действий уфимца сотрудники полиции применили к нему насилие, против его воли поместили в заднюю будку патрульного автомобиля, закрыв за ним дверь, где незаконно удерживали, перемещая по территории района. Подсудимые в совершении преступлений вину не признали. Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года одному, второму - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, они лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года со штрафом в размере 50 000 рублей», - сообщает старший помощник прокурора Кировского района Уфы Анна Кардопольцева.