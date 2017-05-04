Глава МВД РБ назначил проверку по факту задержания госавтоинспектора

Глава МВД Башкортостана Роман Деев назначил проверку по факту задержания госавтоинспектора при получении взятки. Напомним, инцидент произошел накануне в Уфе вблизи остановки "Округ Галле". Об этом телеканалу «Вся Уфа» сообщили в министерстве.

«Подразделением собственной безопасности МВД по РБ, при получении незаконного денежного вознаграждения был задержан сотрудник полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Уфе. По предварительным данным, инспектор получил от водителя 3 000 рублей за освобождение от административной ответственности. Ранее водитель был лишен прав управления транспортным средством, однако вновь сел за руль автомобиля. По факту случившегося глава министерства назначил служебную проверку, по результатам которой будет решен вопрос об увольнении сотрудника по отрицательным основаниям и привлечении его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы служебной проверки будут направлены в следственные органы», - сообщил руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

Операция проходила на проспекте Октября, очевидцами происшествия стали многие горожане. Они снимали происходящее на мобильные телефоны, а затем публиковали в социальных сетях видео. В кадре - момент задержания сотрудника ДПС, который, по предварительным данным, получил незаконное вознаграждение в размере 3000 рублей от водителя, который был лишен прав.







Дамир Вахитов

10 мая