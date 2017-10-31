Известный общественник и поэт обманул людей, продав им жилье в новостройках

В редакцию телеканала "Вся Уфа" обратились сразу несколько человек. Люди обвиняют в мошенничестве известного общественника и поэта - Эдуарда Ижбаева. По словам людей, мужчина - их знакомый, предлагал им за невысокую стоимость жилье в новостройке, но получив деньги тут же пропадал.





Мечта о собственной квартире в новостройке так и не сбылась, с горечью констатирует Вадим Гарапов. 3 года назад мужчина продал всю свою недвижимость - дом в Абзелиловском районе и участок в Юматово, а деньги отдал Эдуарду Ижбаеву, своему знакомому, который пообещал переселить друга в новое жилье.





«Сейчас у меня такая ситуация получается, у меня трое детей, я снимаю квартиру, из-за того что попал в такую ситуацию, получается 15 тысяч у меня уходит в месяц», - рассказывает Вадим Гарапов.



Бдительность Вадима, говорит теперь уже пострадавший, усыпила видеозапись его новой квартиры. Вот на кадрах Эдуард демонстрирует жилье, правда с черновой отделкой. В итоге дом достроили, а заветную квартиру Вадим так и не получил.



Вот этот дом, где Эдуард Ижбаев предлагал людям жилье. Здание находится в центре города и по средней оценке риэлторов цена за двухкомнатную квартиру варьируется от 3 до 5 миллионов рублей. Но мужчина обещал пострадавшим заселить их за цену, которая намного ниже рыночной.



Плакаты с обвинениями в адрес Ижбаева в пятницу заполонили площадь перед республиканской прокуратурой. Людей объединила жизненно важная проблема - все они, как сами утверждают, были обмануты одним человеком. Амина Исмагилова, к примеру, в статусе бомжа уже больше года.



Жить надо так, чтобы не запятнать себя. Вот Эдуард Ижбаев читает стихи на всю республику и призывает заботиться о своем народе. Громкие, красивые слова в кадре и в жизни - мужчина никогда не скупился на сладкие речи.





«По телевизору видела со цены стихи читал, очень интеллигентный молодой человек, хорошо конечно говорит, грамотно все. Я думаю, что его сейчас прикрывают, ни денег нам не платит, ни квартиру, года 3 уже прошло», - говорит Фания Ахмадинурова.



Люди обращались в полицию, но дело по их словам так и не завели, ссылаясь на отсутствие мотива преступления.



Люди говорят, что сейчас Ижбаев скрывается, номера недоступны и где он находится неизвестно.



Исход дела в пользу пострадавших может решиться только в одном случае, говорят юристы - если люди будут действовать сообща. Сейчас они намерены обратиться в прокуратуру и написать письмо Главе региона.

3 ноября