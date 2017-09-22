Крупнейшие должники "БашРТС" оказались под следствием

Общая задолженность юридических и физических лиц за отопление и горячую воду на 1 сентября 2017 года составила порядка 6 миллиардов рублей. Почти 4 миллиарда приходится на управляющие организации и ТСЖ республики.





Так, по заявлениям башкирских распределительных тепловых сетей, в августе и сентябре возбуждены уголовные дела в отношении руководителей четырёх управляющих компаний Башкортостана. Все они подозреваются в нецелевом использовании средств, полученных от граждан за отопление и горячую воду и предназначавшихся ресурсоснабжающей организации.





«Злостное уклонение жилищных предприятий от оплаты ресурсов привело к образованию многомиллионных долгов. Правоохранители сейчас выясняют, на какие цели были потрачены средства, предназначавшиеся ООО РТС, в этом вопросе мы занимаем жесткую позицию, виновные лица должны нести наказание», - сообщает заместитель директора по сбыту – директор филиала «Теплосбыт» Ирина Попова.







27 сентября