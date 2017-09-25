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Массовое отравление школьников произошло в гимназии-интернате города Сибая

Массовое отравление школьников произошло в гимназии-интернате города Сибая

По данному факту специалисты прокуратуры и Роспотребнадзора проводят проверку.

 

По данным прокуратуры, 13 учеников образовательного учреждения в возрасте от 10 до 16 лет пожаловались на тошноту, рвоту и повышенную температуру. Семерых с признаками острого гастроэнтерита экстренно госпитализировали в больницу. Сейчас состояние здоровья несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное.

«Специалисты уже приступили к эпидемиологическому расследованию, а также бактериологическим и вирусологическим исследованиям. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников гимназии в части организации питания учащихся и обеспечения условий их безопасного пребывания в образовательной организации», - сообщает помощник прокурора РБ Гузель Масагутова.

 



Автор: Эрика Нажимова
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