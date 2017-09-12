Мошенники придумывают новые схемы для обмана людей

На одну из таких уловок попались сразу трое жителей Башкортостана. Каждый из них заплатил лжепродавцу от 15 до 20 тысяч рублей.Это сейчас уфимец Азамат Аглетдинов знает, как отличить сомнительные объявления и не нарваться на обман при покупке авто. А всего несколько месяцев назад он попался на подобную удочку. Скопив деньги, мужчина решил приобрести легковую машину. На одном из интернет-ресурсов он нашел заманчивое предложение - "Лада" 15 модели 2008 года выпуска продавалась всего за 60 тысяч рублей.
«Это дешево, поэтому я клюнул на это дело. А когда уже встретились он сказал, что якобы у него машина стоит на штрафстоянке и надо заплатить штраф. В назначенное время мы приехали с товарищем к штрафстоянке, я с ним созвонился. Он сказал подождать и что через полчаса подъедет. Появились еще люди, которые подошли к этой машине на штрафстоянке. Такие же покупатели, но оказалось, что до этого он их обманул», - рассказывает Азамат Аглетдинов.
«От его действия пострадали 3 жителя республики Башкортостан. На сегодняшний день предварительное следствие по уголовному делу окончено и дело направлено в суд на рассмотрение», - комментирует следователь УМВД России по Уфе Залия Хатмуллина.