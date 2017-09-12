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Мошенники придумывают новые схемы для обмана людей

На одну из таких уловок попались сразу трое жителей Башкортостана. Каждый из них заплатил лжепродавцу от 15 до 20 тысяч рублей.

Это сейчас уфимец Азамат Аглетдинов знает, как отличить сомнительные объявления и не нарваться на обман при покупке авто. А всего несколько месяцев назад он попался на подобную удочку. Скопив деньги, мужчина решил приобрести легковую машину. На одном из интернет-ресурсов он нашел заманчивое предложение - "Лада" 15 модели 2008 года выпуска продавалась всего за 60 тысяч рублей.

«Это дешево, поэтому я клюнул на это дело. А когда уже встретились он сказал, что якобы у него машина стоит на штрафстоянке и надо заплатить штраф. В назначенное время мы приехали с товарищем к штрафстоянке, я с ним созвонился. Он сказал подождать и что через полчаса подъедет. Появились еще люди, которые подошли к этой машине на штрафстоянке. Такие же покупатели, но оказалось, что до этого он их обманул», - рассказывает Азамат Аглетдинов.

Оплатить чужой штраф в 15 тысяч рублей мужчина решил не задумываясь. Взяв деньги, продавец заявил, что есть возможность вывести машину со штрафстоянки можно более дешевым, а то и бесплатным способом - через знакомых. Нужно только подождать.

Люди сразу заявили в полицию. По горячим следам предприимчивого автодилера удалось найти. Как выяснилось, 29-летний житель Уфы, не имел даже прав владения и распоряжения транспортным средством. В отношении него завели уголовное дело.

«От его действия пострадали 3 жителя республики Башкортостан. На сегодняшний день предварительное следствие по уголовному делу окончено и дело направлено в суд на рассмотрение», - комментирует следователь УМВД России по Уфе Залия Хатмуллина.

Суд приговорил молодого человека к трем годам лишения свободы. Условно. Сейчас он на свободе. Мы пытались дозвониться до продавца автомобиля сразу по нескольким номерам. Однако, абонент оказался недоступен.

Между тем, за последние несколько лет в Уфе увеличилось количество мошенничеств при продаже авто. Автоюристы напоминают, что договоренности "на словах" должны быть исключены.

Бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Азамат Аглетдинов, как и ещё несколько человек убедились в этом на собственном опыте. Им остается только надеяться на решение суда, согласно которому продавец должен вернуть деньги потерпевшим до конца года. В противном случае, условный срок может превратиться в реальный.




Автор: Эрика Нажимова
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