Мужчина серьезно повредил ноги в результате взрыва автомобиля

Сегодня в Кировском районе привычный шум городской суеты прервал громкий хлопок. На улице Армавирская взорвался автомобиль марки «Киа спектра».

Около 12.30 в разгар трудового дня на улице Армавирской взорвался автомобиль. На помощь водителю первыми подоспели очевидцы.

По словам свидетелей, у мужчины серьёзно повреждены нижние конечности.

«Был взрыв. Может быть подрыв. Может сам что-то вёз и подорвался нечаянно. А может его кто-то подорвал, кто знает. Ну вот скажем, если бы он ездил на газ, то задок весь бы разнесло. А так хлопок у него был», - говорит свидетель Анатолий Петров.

Как и многие другие свидетели, Анатолий Петров склонен думать, что это было всё-таки не технической неисправностью, а покушением. Причину покажет следствие, но у мужчины есть свои предположения - в автомобиле находились важные документы.



По информации ряда интернет-изданий, пострадавший - экс-сотрудник полиции. Почему так мужчина переживал за тот самый портфель и какие загадки кроются за его замком, остаётся только гадать. Если эти данные верны, то мотив преступления может быть связан с профессиональной деятельностью мужчины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.





«Следственными органами следственного комитета России по республики Башкортостан по данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Это покушение на убийство, совершенного общеопасным способом и незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов. Следствие предполагает, что покушение на убийство потерпевшего совершено из-за личных или бытовых отношений», - комментирует Светлана Абрамова.



Сейчас пострадавший находится в больнице №22. Скорее всего, ему предстоит ампутация обеих ног.



Анастасия Платонова

28 августа