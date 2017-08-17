На Павловском водохранилище погиб 29 -летний мужчина

Маломерное судно, на борту которого находилось 5 человек, на скорости ударилось об металлические конструкции заброшенного причала.



В результате происшествия водитель катера погиб, один из пассажиров - 25-летний мужчина пострадал, он с травмами различной степени тяжести госпитализирован в уфимскую городскую клиническую больницу №21. Все обстоятельства трагедии выясняются. Предварительная причина случившегося – нарушение правил управления маломерным судом. Степень опьянения находившихся на борту устанавливается.





«Судоводителем были нарушены Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации и Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Башкортостан, а именно: производилось движение судна в неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка. На место направлены силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 6 единиц техники и 14 человек личного состава», - сообщает сотрудник пресс-службы МЧС России по РБ Елена Мавлютова.

21 августа