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На промывочно-пропарочной станции "Восточная Черниковка" в Уфе погиб рабочий

На промывочно-пропарочной станции "Восточная Черниковка" в Уфе погиб рабочий

Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте следственного комитета России.

 

По предварительным данным, на территории промывочно-пропарочной станции производились работы по очистке автомобильного полуприцепа от остатков нефтепродуктов. 48-летний бригадир группы рабочих спустился в цистерну с мазутом без средств защиты дыхания и задохнулся. На место происшествия выехала следствен­но-оперативная группа. Они проводят комплекс проверочных меропри­ятий, чтобы установить все ­обстоятельства несчастного случая.

«Установлено, что работы по очистке автоцистерны были несанкционированны. Кроме того, по информации руководства железнодорожной станции, из 14 видеокамер, установленных на железнодорожном объекте, работало лишь четыре и само происшествие ни одна из видеокамер не зафиксировала. Следователями готовится представление в адрес руководства железнодорожной организации о необходимости усиления мер безопасности при проведение работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

 

Фото: Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ 



Автор: Эрика Нажимова
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