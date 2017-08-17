На промывочно-пропарочной станции "Восточная Черниковка" в Уфе погиб рабочий

Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте следственного комитета России.
По предварительным данным, на территории промывочно-пропарочной станции производились работы по очистке автомобильного полуприцепа от остатков нефтепродуктов. 48-летний бригадир группы рабочих спустился в цистерну с мазутом без средств защиты дыхания и задохнулся. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Они проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства несчастного случая.
«Установлено, что работы по очистке автоцистерны были несанкционированны. Кроме того, по информации руководства железнодорожной станции, из 14 видеокамер, установленных на железнодорожном объекте, работало лишь четыре и само происшествие ни одна из видеокамер не зафиксировала. Следователями готовится представление в адрес руководства железнодорожной организации о необходимости усиления мер безопасности при проведение работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.
Фото: Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ