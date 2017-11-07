Неизвестные лица под видом полицейских шантажировали уфимку

К нам в редакцию обратилась уфимка. Девушка утверждает, что неизвестные лица, представляющиеся полицейскими, уже несколько дней шантажируют её. Они звонят и даже приезжают по месту жительства. А все из-за того, что она взяла в аренду автомобиль, и якобы оказалась должна круглую сумму за его использование.

Уфимка Гульназ Байгускарова рассказывает, что связалась с весьма сомнительной компанией. Девушка взяла в аренду автомобиль, чтобы подработать в такси. В организации поставили условия - 1800 рублей в сутки.



В итоге автомобиль девушка оформила, но вскоре поняла, что аренда машины не окупается и решила расторгнуть договор. Вот тут-то по ее словам и начались неприятности. Сначала девушке предъявили массу требований, затем, как она утверждает, насильно удерживали в офисе, угрожали, а потом и вовсе забрали паспорт.





«Сотрудники этой компании вообще себя нагло ведут, они меня закрыли в офисе, толкнули, нагрубили, нахамили, и сказали, что пока я не оплачу, они меня не выпустят», - рассказывает Гульназ Байгускарова.



После переговоров девушку из офиса все-таки выпустили, но паспорт так и не вернули. Вдобавок, говорит Гульназ, начали ее преследовать. В том числе уфимке неоднократно звонили неизвестные лица под видом сотрудников полиции и предлагали оплатить, как она говорит, несуществующие долги.



В аналогичную ситуацию попал и Антон Ширшин. Парень также обращался в эту компанию за арендой машины. В итоге остался должен, плюс лишился своего личного автомобиля.





«Они удерживали меня силой в офисе, не выпускали из него, требовали с потолка 20 тысяч, забрали у меня мою личную машину. Сказали, что вернут мой автомобиль и в течение недели кормили завтраками, а потом перестали отвечать на звонки, СМС и говорят, что уже не знают меня», - говорит Антон Ширшин.

Наша съемочная группа вместе с Гульназ направилась в офис компании для выяснения обстоятельств и расторжения договора. В это время сотрудники организации вооружились отвертками и направились к автомобилю. Сняли регистрационные номера и спустили все четыре колеса. Свои действия не комментировали.



Гульназ говорит, что сотрудники компании решили нанести умышленный ущерб машине, чтобы потом взыскать с нее. У людей с отвертками своя правда.



Прибывшие к офису полицейские взяли объяснения у сотрудников офиса и в ближайшее время пообещали прокомментировать этот случай. Тем временем юристы считают, что права Гульназ были нарушены.





«Действия данной фирмы неправомерны, потому что никто не имеет права закрывать человека в комнате, принуждать и вымогать с него деньги, в данном случае это расценивается как вымогательство», - комментирует руководитель юридической компании Ильдар Закиров.



Гульназ написала заявление в полицию. Помимо этого девушка намерена обратиться и в прокуратуру республики, чтобы в надзорных органах дали оценку действиям сотрудников компании.



Это уже не первая жалоба на компанию, которая занимается арендой автомобилей. Люди утверждают, что их насильно удерживали в офисе, а также отбирали их личные вещи. Так что же это на самом деле - беспредел или радикальный метод общения, теперь предстоит разобраться правоохранительным органам.

14 ноября