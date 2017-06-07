Несчастный случай произошел на Уфимском комбинате хлебопродуктов

Накануне в одном из цехов погиб 49-летний рабочий. По данному факту следственными органами Следственного комитета региона проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, днем 19 июня 2017 года один из работников предприятия во время устранения неисправности датчика температуры пара пресс-гранулятора получил травму в виде ампутации верхней левой конечности, от которой наступила смерть пострадавшего на месте происшествия.





«В настоящее время следователями следственного комитета устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр, назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти погибшего. Будет дана юридическая оценка действиям работников предприятия с точки зрения соблюдения правил техники безопасности и охраны труда. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщает старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

20 июня