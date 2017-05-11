Несчастный случай произошел в поселке Тимашево

11-летнего мальчика придавило снежной массой. Ребенок скончался на месте. По предварительным данным, он выкапывал тоннель и свод конструкции просто не выдержал. Сейчас организована доследственная проверка.

Вот оно место трагедии, ребенка нашли в этой снежной яме. Известно, что очевидцы вызвали спасателей и ребенка извлекали силами дежурной бригада пожарной части Черниковки. Скорая помощь, которая прибыла на место, пыталась реанимировать ребенка. Однако их попытки не увенчались успехом. Как мы видим, здесь видны следы крови. И примерно в 14:30 медики констатировали смерть.



Безобидная на первый взгляд зимняя забава закончилась для 11-летнего Динара трагично. По словам жителей поселка, все произошло на глазах его товарищей.



По официальной версии, ребенок выкапывал тоннель в снежной массе. И в какой-то момент на него обрушился свод снежной конструкции.





«Предварительно установлено, что днем 9 февраля 11-летний мальчик играл в снегу, выкапывая тоннели в толще снега. Снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из тоннелей. Вышедшие гулять немного позже другие подростки нашли его под обвалом и обратились за помощью. Прибывшими спасателями из-под снега было извлечено тело ребенка, врачами скорой помощи констатирована смерть», - говорит старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.



Однако у жителей есть своя версия случившегося. В одной из групп поселка Тимашево в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация, что в этот момент там работал тракторист - частник, нанятый жителями улицы Софьи Ковалевской.





«По предварительным данным, очистка снега осуществлялась наемным рабочим на тракторе. Тракторист был нанят местными жителями с данной улицы. Очистка производилась перед заборами, перед ограждениями, перед воротами домов. Дело в том, в данном случае компания по благоустройству района она производит очистку проезжей части. Уже прилегающую территорию чистят сами жители», - говорит заведующий сектором по работе с населением поселка Тимашево Артур Ахметзянов.



Мог ли тракторист быть причастным к этой трагедии, будут выяснять следователи. Между тем, жителей поселка волнует вопрос - почему на центральной площади, где всегда большое скопление детей, образовалась гора снега высотой около 5 метров.



Как нам сообщили в следственном комитете, гибель Динара сейчас классифицируется как несчастный случай, поэтому уголовное дело пока возбуждать не будут.







10 февраля