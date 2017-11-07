Неустановленные лица в медицинской одежде бросили пациента в заброшенном сарае

В Уфе неустановленные люди в форме медработников оставили беспомощного мужчину в заброшенном сарае. Там он пролежал около суток и впоследствии скончался. Сейчас надзорные органы проверят одну из столичных клиник, сотрудники которой весьма своеобразно "выписали" пациента.

«Меня возмутил факт, что этот случай не первый, ранее также значит оставляли здесь возле территории и уезжали», - говорит зав.отделением социального сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы ГБУ РКСЦ помощи лицам БОМЖ Александр Рябчиков.

«Я думаю, пора это как-то прекратить, убрать этот сарай, мы уже давно бьемся и в ЖЭУ писали, чтобы убрали эти сараи, но пока безрезультатно», - рассказывает Людмила Шарина.

«Кроме клятвы Гиппократа, если пропустить моральную сторону. Их бездействие попадает под действие 125 статьи уголовного кодекса, оставление человека в опасности, человека, который не может сделать самосохранение вследствие своей болезни, старости, малолетства или беспомощности», - комментирует руководитель юридической компании Ильдар Закиров.

9 ноября

В распоряжении нашего телеканала оказались фотографии, которые сейчас изучают в правоохранительных органах. На кадрах неустановленные лица в медицинской одежде провожают мужчину в ветхое строение.Вот это здание, куда предположительно сотрудники скорой помощи отвели мужчину. Как видно, это заброшенный сарай, строение находится буквально в нескольких метрах от центра социальной помощи. Человек пролежал здесь около суток, в последующем его тело обнаружили другие лица без определенного места жительства.Пациента привезли сюда накануне из столичной больницы для временного пребывания. Но в связи с выходными в организации, мужчину не приняли. Как уверяет заведующий отделением центра социальной помощи, это далеко не первый подобный случай, когда медики привозили людей и попросту бросали их у забора.Это заброшенное строение давно облюбовали маргиналы. БОМЖ Люда проживает здесь не первый месяц, в основном пребывает в состоянии алкогольного опьянения, но в тот день, когда медики привезли и бросили мужчину помнит отчетливо.Слова Людмилы подтверждают и местные жители, которые живут в непосредственной близости.Юристы уверены, медики нарушили права пациента и пренебрегли своими профессиональными обязанностями. Нет таких обстоятельств, которые позволили бы бросать человека как говорится на произвол судьбы.Получить оперативный комментарий от Минздрава нам не удалось. Но наш источник утверждает, что сейчас в одной из городских больниц проводят свою, внутреннюю проверку. Скорее всего санитар, который так обошелся с пациентом, лишится работы. А какое еще наказание понесет он или его коллеги должны будут решить надзорные органы.