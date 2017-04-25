Новые подробности крушения вертолета в Белорецком районе республики

Спасательные службы сегодня попытаются транспортировать тела погибших при крушении вертолета в Белорецком районе Башкортостана. Там накануне потерпело крушение судно компании "Лайт Эйр", которое выполняло мониторинг пожарной обстановки. Погибли пилот и двое сопровождающих. И вот как прокомментировали ситуацию на данный момент в Приволжском следственном управлении на транспорте.

«К месту происшествия спустились парашютисты, ими проводятся мероприятия по подъему тел погибших. Осмотр места происшествия в настоящее время затруднен в связи с труднодоступностью места падения вертолета, которое представляет собой горную местность с густыми лесами и разлившимися реками. К месту падения вертолета сегодня в 4:30 направлена пешая группа следователей, криминалистов Приволжского СУ на транспорте СК России, представителей Росавиации, МАК и спасателей МЧС России. Какой-либо иной транспорт, в том числе джипы и квадроциклы повышенной проходимости пробраться к месту падения вертолета не смогли. Прорабатывается техническая возможность применения вертолетов», - говорит старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Как сообщалось накануне, вертолет марки «Robinsson» мониторил ситуацию в Белорецком районе, где горит лес на площади около 200 га. По данным агентства "Интерфакс" со ссылкой на сведения заместителя министра лесного хозяйства Республики Башкортостан Марата Шарафутдинова, в ликвидации ЧП задействованы 87 человек и 11 единиц техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В четверг в 16:20 по местному времени воздушное судно пропало с радаров, а через несколько часов его обнаружили в 18 километрах от села Татлы Белорецкого района. Рассматриваются четыре причины крушения: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия. Погибли пилот вертолета Олег Никитин и 2 сотрудника лесопожарной охраны Дамир Шаймухаметов и Айдар Янгиров.







Дамир Вахитов



5 мая