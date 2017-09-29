Очередное возгорание в Уфе

В Советском районе по улице Бакалинская сегодня ночью сгорел автомобиль.



Автомобиль марки «РЕЙНДЖ РОВЕР», судя по фотографиям, повреждён частично. Сгорела передняя его часть.





«В 01.47 минут 4 октября 2017 года на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорание автомобиля по адресу: Уфа, улица Бакалинская. На место происшествия выехало 2 единицы техники и 6 человек личного состава. На месте работают дознаватель, причины устанавливаются», - сообщает сотрудник отдела пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Артём Черкасов.

Также на другом конце города, в Калининском районе по улице Фурманова - загорелся ещё один автомобиль марки «Киа Рио». Напомним что, это третье происшествие за минувшие стуки. Вчера днём, в центре города сгорел пассажирский автобус.





Инцидент произошел на остановке Центральный рынок. К счастью, жертв удалось избежать. По словам, очевидцев, причиной возгорания стало замыкание в автобусе. Но официального подтверждения этой версии нет. В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты.





фото bash.dtp.official





Анастасия Платонова

4 октября