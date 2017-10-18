Охотники за медью получили свою добычу, а заодно и статью уголовного кодекса

Желание легкой наживы пришло в голову товарищей после совместного распития алкогольных напитков. Разгорячившиеся молодые люди собрались и сумели перетащить с гаража более 400 килограммов меди. А позже сотни разграбленных килограммов превратились в десятки тысяч рублей.

Валерий Афанасьевич стал жертвой четверых разбойников, которые решили обогатиться за счет имущества пункта приема металла. Незваные гости пришли к сторожу с угрозами и вооруженные ножом.



Молодых людей интересовала лишь самое ценное на территории организации - медь в мешках.



Мотки меди вскружили голову четверым жителям Уфимского района. Возможность получить наличность за металл подтолкнула товарищей даже посягнуть на сторожа. Один из участников разбоя подбежал к вагончику, достал нож и начал угрожать охраннику. Но бдительный пенсионер успел прикрыть дверь и удерживал злоумышленника, пытаясь успокоить его. Борясь за дверь, налетчик угрожал пожилому мужчине, а тот в свою очередь увещевал злоумышленника вернуть похищенное. За это время полтора десятка мешков с металлом сообщники перенесли в машину.



По данным следствия, мужчины распределили мешки с медью по трем другим пунктам приема металла. В каждой из них разбойники обогащались на суммы более 20 тысяч рублей, а окончательный куш распределили поровну между собой. Наличность ушла на сауны, гулянки и спиртное, а вспоминать и делать выводы теперь приходится в изоляторе временного содержания.



Спонтанные решения и необдуманные поступки дали свои плоды - в виде статьи уголовного кодекса "разбой".



Сожалеть о своих поступках подозреваемые теперь будут в местах не столь отдаленных, и суд решит сколько времени им для этого понадобится.

Съемки пресс-службы МВД по РБ





19 октября