По факту нарушений в ходе строительства в Уфе возбудили уголовное дело

В Башкортостане следственный комитет возбудил уголовное дело по факту строительства жилого дома с нарушениями опасными для жизни и здоровья людей.

«По версии следствия, с 2004 по 2013 годы общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное предприятие Бриз» на основании договора о долевом участии в строительстве, заключенного с ЗАО «Эколог БСНС», осуществило строительство здания, расположенного по адресу: ул. Бикбая, д. 27/1 без выданного в установленном порядке разрешения. При строительстве был допущен еще ряд нарушений, который помог укрыть объект от строительного надзора и плановых проверок. По окончании строительства в 2013 году застройщик в администрацию Уфы за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не обращался, однако, граждан заселили. Проверкой надзорных органов установлено, что предусмотренное проектом газоснабжение в доме отсутствует, установлены электрические плиты, монтажные работы выполнены, а пуск газа не произведен по причине отсутствия заключения о соответствии построенного объекта требованиям законодательства. В результате проверки установлены также нарушения противопожарного законодательства, что делает опасным эксплуатацию жилого дома и создает угрозу для проживания в нем людей», - сообщает старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по РБ Светлана Абрамова.