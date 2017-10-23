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Побег в ИГИЛ не удался

Побег в ИГИЛ не удался

Сотрудники ФСБ задержали уфимца, планировавшего выехать в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов. 24-летнего жителя башкирской столицы оперативники взяли под стражу в аэропорту «Уфа».

 

В Сирии молодой человек намеревался участвовать в боевых действиях на стороне международной террористической организации ИГИЛ, запрещенной на территории России. После задержания, подозреваемый признал свою вину в полном объеме. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

Оперативное видео УФСБ России по РБ



Автор: Ляйсан Закирова
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