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Под Уфой ликвидирован разлив нефти

Разлив нефти под Уфой ликвидирован, угрозы окружающей среде нет. Все необходимые работы произведены. Разлив произошел в субботу между селом Дмитриевка и СНТ Ясный в Уфимском районе.


На кадрах, снятых очевидцем, видно, что из-под земли забил "ключ". "Черное золото" вытекает прямо на дорогу. На место выехали специалисты Минэкологии и МЧС. Выяснилось, что произошел отказ скважины. Благодаря оперативно проведенным мероприятиям, угрозы окружающей среде нет. Площадь разлива небольшая, около 35-ти квадратных метров, по объёму менее одного кубометра. Специалисты продолжат мониторинг ситуации, - приводит ИА «Башинформ» слова специалиста Минэкологии республики.

Видео vk.com, пользователь Влад Жестков

Автор: Рида Нурмухаметова
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