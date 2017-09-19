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Подросток погиб в бетономешалке

Подросток погиб в бетономешалке
Прокуратура республики проводит проверку по факту гибели подростка в бетономешалке. Трагедия произошла в деревне Федоровка Уфимского района. 

По предварительным данным, 17-летний юноша неофициально работал в ООО «Первая бетонная компания». В момент трагедии он дробил бетон в бетоносмесительном узле и упал в резервуар. В рамках проверки прокуратура намерена оценить исполнение трудового законодательства организацией, соблюдение техники безопасности на предприятии и законность привлечения несовершеннолетнего к работам с опасными условиями труда.



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