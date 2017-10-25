Полицейские объявили о задержании предполагаемого убийцы главного редактора газеты "Звезда"

Подозреваемого в убийстве известного журналиста - главного редактора газеты "Звезда" -арестовали. Об этом сообщили в Следственном комитете по Башкортостану. Напомним, больше года назад тело Федора Кулагина нашли в лесном массиве, неподалеку от села Красноусольский в Гафурийском районе.

По версии следователей журналист употреблял спиртные напитки с ранее незнакомым 27-летним местным жителем. Федор Кулагин, не увидев своего мобильного телефона, стал спрашивать у компаньона.



В результате между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой парень ударил журналиста стеклянной бутылкой по голове. Потерпевший скончался на месте. Причастный к совершению преступления мужчина долго скрывался в Салаватском районе республики, но на днях все же был задержан.





«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Из органов полиции для соединения и дальнейшего расследования в одном производстве поступили еще два уголовных дела: по факту незаконного завладения автомашиной «Шевроле Нива» и по факту кражи в отношении того же обвиняемого», - сообщает старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

Расследование уголовного дела пока продолжается.





1 ноября