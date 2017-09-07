Полиция разыскивает злоумышленницу, обманувшую пенсионера

Неизвестная дама предложила пожилому уфимцу приобрести банку меда. Женщина расположила к себе хозяина, который согласился купить продукт, тем более, что его доставили на дом. В результате покупка обошлась дедушке втридорога.

Других слов, для незваной гостьи, которая днем 13 сентября посетила его дом, дедушка Ваня не находит. Позвонившая в квартиру незнакомка с порога начала общаться с пенсионером, словно знает его не первый год. Женщина буквально «засыпала» хозяина именами неких знакомых пенсионерок, которые уже приобрели у нее мед. Оставшуюся, небольшую банку, гостья по дешевке предложила Ивану Михайлову.



Сколько сейчас стоит медовое лакомство на рынке, хозяин не знал, однако требуемой суммой в две тысячи триста рублей, он обладал. Мешала одна проблема - у пенсионера была только пятитысячная купюра, но продавщица с готовностью согласилась сбегать разменять ее. Больше она не вернулась. Поняв, что его обманули, дедушка Ваня обратился в полицию. Что касается банки, то к ней он не притронулся, не известно еще, что могла туда вместо меда положить аферистка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают подозреваемую в обмане пенсионера. Ее приметы: на вид 35 лет, рост - около 160 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие, нос заостренный. Была одета в куртку темного цвета с молнией, на голове платок темного цвета. Если вы видели эту женщину или располагаете информацией о ее местонахождении, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону, указанному на экране.



К сожалению, подобные случаи не единичны. Они имеют разную схему, но суть их одна – обманом, цинично и беспринципно отнять у пожилых людей их последние накопления. В настоящее время распространены случаи, когда мошенники приходят в квартиру к пенсионерам и представляются сотрудниками газовой или социальной службы. Предлагают приобрести газовое оборудование по значительно заниженной стоимости, либо произвести перерасчет оплаты услуг ЖКХ. В практике аферистов есть услуги гадалок, могут попросить деньги в долг для больного родственника, предлагают приобрести продукты питания по льготным ценам, например, мед, либо произвести обмен денежных знаков. Главный залог собственной безопасности - ни в коем случае не вступайте в доверительные отношения с незнакомыми людьми.

14 сентября