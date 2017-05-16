Семья погибшего на производстве получит 1 миллион рублей

Семье погибшего на производстве работника компания "Агротехснаб" выплатит компенсацию в 1 миллион рублей. Мужчина отравился сероводородом при проведении работ на насосной станции. Трагедия произошла в июне прошлого года в Альшеевском районе.

Как сообщает Прокуратура РБ, в июне прошлого года 52-летний мастер спустился в шахту насосной станции для проведения ремонтных работ. Мужчина отравился сероводородом и скончался.

«Причиной произошедшего стало отсутствие безопасных условий труда на предприятии «Агротехснаб». На станции не было аварийной сигнализация и газоанализаторов. А руководство не проконтролировало обеспеченность сотрудников противогазами и индивидуальными средствами защиты. Впоследствии супруга и трое детей погибшего обратились в суд за возмещением морального вреда», - уточняет помощник прокурора РБ по взаимодействию со СМИ Регина Балалыкина.

Прокуратура их требование поддержала. Суд обязал предприятие выплатить родственникам погибшего 1 млн. рублей.

Дамир Вахитов

23 мая