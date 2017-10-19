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Сообщение о подозрительном предмете насторожило жителей одного из домов Уфы

Сообщение о подозрительном предмете насторожило жителей одного из домов Уфы

Сегодня в Уфе эвакуировали жильцов дома № 25/4 по улице Авроры. Сообщение о подозрительном предмете насторожило местных жителей. На место событий выехала наша съемочная бригада.

Как нам сообщили в правоохранительных органах, звонок о подозрительном предмете поступил в отдел Кировского района Уфы. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, пожарные, а также спасательная служба 112. Из многоквартирного дома были эвакуированы жильцы 48 квартир.

Как сообщают в республиканском МВД, взрывчатых веществ на месте выявлено не было. Подозрительный предмет отправлен на проверку.



Рафаэль Хакимов 



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