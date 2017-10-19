Сообщение о подозрительном предмете насторожило жителей одного из домов Уфы

Сегодня в Уфе эвакуировали жильцов дома № 25/4 по улице Авроры. Сообщение о подозрительном предмете насторожило местных жителей. На место событий выехала наша съемочная бригада.

Как нам сообщили в правоохранительных органах, звонок о подозрительном предмете поступил в отдел Кировского района Уфы. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, пожарные, а также спасательная служба 112. Из многоквартирного дома были эвакуированы жильцы 48 квартир.



Как сообщают в республиканском МВД, взрывчатых веществ на месте выявлено не было. Подозрительный предмет отправлен на проверку.





Рафаэль Хакимов

23 октября