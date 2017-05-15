Специалиста по делам несовершеннолетних подозревают в мошенничестве

В Башкортостане 31-летнего специалиста по делам несовершеннолетних администрации Нуримановского района подозревают в мошенничестве. По данным следователей, в течение года она присвоила около 100 тысяч рублей. Следственными органами проводится проверка.

«По версии следствия, главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних в марте 2016 года изготавливала поддельные разрешения от имени главного специалиста службы опеки и попечительства, дающие право на снятие денежных средств принадлежащих несовершеннолетним опекаемым братьям. В общей сложности путем злоупотребления доверием сняла со счетов несовершеннолетних в течение всего года более 100 тысяч рублей и потратила их на собственные нужды», - сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РБ Светлана Абрамова.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные предприятия следователями следственного комитета, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрошенная в качестве подозреваемой, злоумышленница вину признала. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

19 мая