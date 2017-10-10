Суррогатный алкоголь под видом обычной водки продавали в Уфе

Следственный комитет России по Республике Башкортостан завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Уфы. Его обвиняют в изготовлении и реализации спиртосодержащей жидкости с токсичными примесями.

«По данным следствия, с мая по июнь 2017 года из корыстной цели личного обогащения, мужчина изготовил и продал ранее незнакомому покупателю спиртосодержащую жидкость в полимерной бутылке объемом 0,5 литра по цене 60 рублей под видом водки, которая, как оказалось, содержит токсичные микропримеси и согласно заключению специалистов не соответствует отдельным положениям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», представляя опасность для здоровья потребителей. После употребления 46-летний потерпевший обратился в поликлинику, где ему была оказана медицинская помощь и выставлен диагноз: «Токсическое действие алкоголя»», - сообщила помощник руководителя СУ СК России по РБ Светлана Абрамова.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





17 октября