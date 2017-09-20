Телефонные террористы продолжают атаку

На этот раз "под удар" попали торговые центры и гостиницы двух городов - Москвы и Уфы. В башкиркой столице экстренно покинуть здание были вынуждены более 15 тысяч человек.



Неспешные прогулки по торговому центру для уфимцев на этот раз закончились уже по привычному сценарию - эвакуацией. Только в "Меге" тысячи людей одновременно потянулись к выходам, создавая хаос и панику. На выезде образовалась большая пробка.



Руководство "Меги" не сообщает об ущербе от подобных звонков. Однако не сложно прикинуть, во сколько обошелся четырехчасовой простой в самый посещаемый выходной день.





«Вчера в районе трех часов в "Мегу" поступил сигнал о возможной угрозе. По рекомендации полиции, нами было принято решение об эвакуации посетителей и работников ТЦ. Потому что безопасность нашего центра, наших посетителей для нас прежде всего. В 19:00 "Мега" продолжила работать в штатном режиме после проведения всех проверок», - комментирует руководитель отдела маркетинга ТЦ "МЕГА" Уфа Екатерина Малешина.



Кроме "Меги" посетителей экстренно попросили покинуть еще несколько торговых комплексов —"Радуги", Лайф-стайла "Башкирия", Центрального рынка и рада гостиниц. Едва не сорвался футбольный матч. Всего эвакуировали около 15 тысяч человек.





«В полицию поступил ряд сообщений об обнаружении бесхозных предметов в нескольких торговых центрах и гостиницах. По данным фактам сотрудниками полиции была проведена проверка в результате которой опасных предметов не обнаружено», - говорит начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.



Телефонные террористы не в первый раз "минируют" места массового пребывания в Уфе и десятки других городов страны. Первая волна эвакуаций прошла 11 сентября.



А накануне, одновременно с башкирской столицей спешно покидали шесть торговых центров в Москве. По некоторым данным, ущерб от массовых сообщений о бомбах в стране достиг 300 миллионов рублей. На волне общей ситуации с терроризмом, подобные случаи можно назвать психологической атакой, говорят специалисты.





«Естественно, если вдруг ни с того ни с сего, во время обычных покупок, обычных человеческих дел в этих самых ТЦ вдруг объявляется эвакуация, сама по себе ситуация тревожная, беспокойная. Это безусловно атака, это проверка на бдительность, способности к реагированию», - рассказывает врч-психотерапевт республиканского психотерапевтического центра Тимур Ахметзянов.

Первая волна звонков от "доброжелателей", по неутонченным данным, шла из Украины. На этот раз в федеральных СМИ сообщается, что телефонные атаки устроили хакеры из Брюсселя. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.

25 сентября