Учалинскому горно-обогатительному комбинату выписан штраф

Учалинскому горно-обогатительному комбинату за допущение ЧП с четырьмя погибшими выписан штраф на 952 тысячи рублей. Такое решение принято Гострудинспекцией республики Башкортостан.

Напомним, что ЧП произошло 26 марта. Два поезда, работавшие на промышленных площадках комбината, столкнулись на однопутном железнодорожном пути. В результате один из машинистов получил травму ноги, трое работников погибли. Причиной несчастья стали несогласованность действий между дежурным по станции и машинистом одного из тепловозов. По итогам расследования материалы направлены в следственный комитет Башкортостана.



Дамир Вахитов

4 мая