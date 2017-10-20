Уфимец лишился свободы за неуплату алиментов

Мировой судья по Кировскому району Уфы вынес приговор в отношении 46-летнего мужчины за неисполнение предписания суда. В феврале 2015 года осужденного обязали выплачивать пособие на содержание дочери. В общей сложности нерадивый отец задолжал ребенку свыше 160 тысяч рублей.







«Несмотря на неоднократные письменные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, отец ребенка официально трудоустроен не был, поисками работы не занимался, материальную помощь ребенку не оказывал. В общей сложности уфимец не выплатил свыше 160 тыс. рублей алиментов. Подсудимый вину в совершении притупления признал в полном объеме. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил его к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении с удержанием из заработной платы 15% в доход государства», - комментирует старший помощник прокурора Кировского района Уфы Алия Нурушева.