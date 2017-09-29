Уфимец ограбил три офиса микрозаймов

Разбой с кислотой – такой метод угрозы придумал уфимец, который ограбил 3 офиса микрозаймов. Баночка якобы с кислотой помогла злоумышленнику разбогатеть на несколько десятков тысяч рублей. Правда, ненадолго. Вскоре полицейские вывели мужчину на чистую воду и развод с водой превратился в статью разбоя.



Оперативность полицейских в очередной раз позволила раскрыть нападения на очередной офис микрозаймов. За последние несколько дней в Уфе было совершено три налета на финансовые учреждения. Сотрудники отдельного батальона оперативного реагирования Полка патрульно-постовой службы полиции Уфы задержали мужчину, схожим по приметам в ориентировке. Злоумышленник, угрожая женщинам-консультантам банкой, в которой, якобы, была кислота, похитил около 70 тысяч рублей в трех офисах микрофинансирования в Орджоникидзевском и Советском районах города.



Один клиент едва не изменил всю судьбу сотрудницы офиса микрофинансирования навсегда. Неприметный мужчина зашел в офис как обычный заемщик. Однако оставшись наедине с сотрудницей, незнакомец достал баночку из-под горчицы с прозрачной жидкостью. Мужчина уверил, что в ней якобы кислота и, если девушка не будет выполнять его требования, он изуродует ее девичье лицо. Девушке ничего не оставалось как подчиниться.



Часть из похищенных 70 тысяч суммы мужчина успел потратить на личные нужды, остальная наличность изъята полицейскими. В настоящее время по фактам грабежа и разбоев возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под стражей.



54-летний мужчина без определенного места жительства и работы вместо денег получил две уголовные статьи. Если суд признает его виновным, мужчина проведет в местах, не столь отдаленных не один год, а вместо кассовых окошек будет смотреть в зарешеченные окна.

3 октября