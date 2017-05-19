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Уфимец за 47 тысяч рублей продал несуществующую шубу жительнице Барнаула

Уфимец за 47 тысяч рублей продал несуществующую шубу жительнице Барнаула

Об этом телеканалу "Вся Уфа" сообщили в республиканском министерстве внутренних дел. По словам собеседника сейчас злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

 

«Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 54-летний уфимец. Мужчина признался в содеянном, все деньги он истратил на личные нужды. В отношении него по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщает начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

 

В настоящее время проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений



Автор: Тимур Давлетов
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