Уфимец за 47 тысяч рублей продал несуществующую шубу жительнице Барнаула

Об этом телеканалу "Вся Уфа" сообщили в республиканском министерстве внутренних дел. По словам собеседника сейчас злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 54-летний уфимец. Мужчина признался в содеянном, все деньги он истратил на личные нужды. В отношении него по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщает начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

В настоящее время проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений

30 мая