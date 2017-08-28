Уфимский школьник помог полиции раскрыть преступление

Девятиклассник пострадал от действий интернет-мошенника и обратился за помощью в правоохранительные органы. Полицейские начали розыск афериста. Школьник также не стал сидеть сложа руки и начал собственное расследование. В результате несовершеннолетний самостоятельно вышел на обманщика. Поняв, что его раскрыли, аферист вернул подростку похищенные деньги.



Это сейчас он с улыбкой здоровается с инспектором по делам несовершеннолетних капитаном полиции Лейсян Хамитовой. Месяц назад уфимскому школьнику Артему Никулину было не до веселья.



Родители запланировали сделать ему подарок – купить кроссовки известной фирмы. Артем решил найти подходящую обувь самостоятельно, все-таки уже старшеклассник, тем более с интернетом на ты. На странице известной социальной сети школьник нашел заманчивое предложение о продаже кроссовок. Со скидкой их отдавали за пять тысяч рублей. Он перевел деньги, но кроссовки, так и не пришли, не вернулись и деньги. Более того с продавцом пропала связь. Пришлось вместе с родителями обратиться за помощью в полицию.



Артем, в свою очередь, не стал сидеть сложа руки и решил самостоятельно найти обманщика. Он построил целую интернет-комбинацию, чтобы установить личность человека, с которым общался. В итоге он вышел на круг знакомых подозреваемого.



Злоумышленник, видимо, решил не связываться с проницательным подростком, который сумел установить его истинную личность, и вернул пять тысяч. Узнав об этой истории, полицейские Демского района были немало удивлены находчивости Артема и профессиональному подходу к раскрытию преступления.





«Пусть приходит работать в полицию», - говорит инспектор ПДН ОП №11 УМВД России по Уфе Лейсян Хамитова.



Артем признался, что и до этого после учебы планировал связать судьбу с работой в полиции. Теперь, в своем желании он уверен на сто процентов. В своем поступке Артем не видит ничего особенного. Единственное, что его радует, что он доказал своим родителя, близким, что стоит на верном пути и свернуть с него уже не сможет. Ведь правда и человеческая честность всегда дороже денег, особенно полученных нечестным путем.

7 сентября